РФ видала фейк про 200 тис. ударних дронів "Ланцет": взяли цитату із "Зоряних війн"

За інформацією ЗСУ, станом на початок липня у Росії залишалося лише близько 50 невикористаних "Ланцетів".

Російські пропагандисти показали репортаж про виробництво дронів-камікадзе "Ланцет".

Пропагандистські Telegram-канали одразу підхопили цю новину і передали її, що мовляв виробництво цих дронів-камікадзе зросло втричі. Нібито вже вироблено 200 тисяч "ланцетів", а всього незабаром буде мільйон. Хоча у самому сюжеті російського зомбі-ТБ таких цифр не було

Проте, як повідомляє видання The Insider, і 200 тис., і мільйон "Ланцетів" виявилися далекими від правди.

Ці неймовірні цифри, як з'ясувалося, взяті з цитати із "Зоряних війн". У пості Z-каналу "Военный осведомитель" сказано:

"Двісті тисяч вже готові, ще мільйон на підході" (С).

Цитата із "Зоряних війн: атака клонів" якнайкраще підходить під опис масштабів виробництва дронів-камікадзе "Ланцет".

Пізніше у цьому ж пропагандистському Telegram-каналі спростували інформацію про мільйон безпілотників.

"Товариші, ми звичайно все розуміємо, але цитата про "200 тисяч готові, ще мільйон на підході", про які ви пишете, спочатку в нашому пості про виробництво "Ланцетів" була жартівливою відсилкою до відомої фрази із "Зоряних воєн", про що слідом і було написано. Ця ситуація нас дуже потішила, але наступного разу перед рерайтом читайте публікацію до кінця", – йдеться в повідомленні.

Водночас військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко на відео нарахував лише 39 "Ланцетів" різного типу та невідомого ступеня готовності.

Що стосується загальної кількості "Ланцетів", які є в РФ, то 5 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів агентству "Укрінформ":

"Усього було вироблено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 було застосовано у зоні бойових дій. Відповідно, їхній залишок нині — орієнтовно близько 50 БПЛА".

Що відомо про "Ланцети"

Раніше у ЗСУ розповіли, що на полі бою українська армія потерпає від російських безпілотників "Ланцет".

У ВВС-Україна зазначали, що росіяни цілеспрямовано намагаються вибивати "Ланцетами" дуже дефіцитні українські засоби протиповітряної оборони, а також артилерію та іншу техніку.

"Ланцети" майже завжди працюють у парі із розвідувальними дронами.

Пропагандистські телеграм-канали регулярно публікують повідомлення про удари "Ланцетом", хоча дуже часто це або відверті фейки, або росіяни завдають ударів по хибним цілям – як це було тут.

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