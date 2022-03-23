РФ відкрила антиєвропейський фронт: Подоляк про рішення Путіна перевести розрахунки за газ у рублі

РФ відкрила антиєвропейський фронт: Подоляк про рішення Путіна перевести розрахунки за газ у рублі

Радник голови ОП України назвав це рішення російського диктатора другим кроком до ескалації з Європою.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на рішення Путіна перевести усі контракти "Газпрому" на постачання газу до Європи у рублі.

Про це він написав у своїх соцмережах.

"РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні", - написав він.

Варто зазначити, що 22 березня стал відомо, що Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). У відповідь на агресію Кремля низка цивілізованих країн світу (США, Велика Британія, країни ЄС, Японія та інші) ввели проти РФ безпрецедентні економічні санкції, зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля.

Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту.

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