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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
718
Час на прочитання
2 хв

РФ відкрила нові точки прориву кордону на Харківщині — ЗМІ

Війська РФ активізували штурми на півночі Харківщини та просуваються до Козачої Лопані.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Козача Лопань на карті

Козача Лопань на карті / © Deepstatemap

Російські війська просочуються через кордон на Харківщині та рухаються у напрямку селища Козача Лопань.

Про це передає «Українська правда», посилаючись на коментар представників Сил оборони, а також начальника Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка.

За даними угруповання Обʼєднаних сил, російська армія проводить спроби штурмів у напрямку Козачої Лопані, «здійснивши тактичне вклинення на ділянці кордону в районі населеного пункту Гранів». Сили оборони фіксують «реальні спроби перетину кордону та інфільтрації російських підрозділів у напрямку Козачої Лопані».

Речник угруповання Обʼєднаних сил Віктор Трегубов уточнив виданню, що наразі бої йдуть між селами Гранів і Козача Лопань.

Козача Лопань на карті / © Deepstatemap

Козача Лопань на карті / © Deepstatemap

«Пі*ари до Козачої Лопані просочилися, але скільки їх там — сказати складно. Наші активно направляють туди ФПВ. Усе почалося з втрати Ветеринарки (с. Ветеринарне на кордоні з РФ на північ від Козачої Лопані — Ред.), за це кілька місяців тому зняли з посади попереднього комбрига», — додає один зі співрозмовників журналістів у Силах оборони на умовах анонімності.

Начальник Дергачівської МВА Задоренко визнає, що російські війська вже протягом 2−3 місяців виявляють активність у цьому районі та мають частковий успіх у хуторах, які входять до складу Козачої Лопані. Йдеться про Ветеринарне, Гранів, Шевченка. За його даними, росіяни зайшли до цих невеликих хуторів і звідти роблять спроби перейти до Козачої Лопані.

Станом на зараз у селищі Козача Лопань залишаються понад сто цивільних жителів.

УП зауважує, що селища Ветеринарне та Гранів — це пʼята й шоста точки інфільтрації росіян на Харківщині, якщо посилатися на дані моніторингової платформи DeepState.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, росіяни вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова. Одна людина загинула — молода дівчина 23 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
718
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