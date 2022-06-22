РФ відмовилася від прив'язування до дат і застосовує тактику випаленої землі: Жданов про захоплення Луганщини

РФ відмовилася від прив'язування до дат і застосовує тактику випаленої землі: Жданов про захоплення Луганщини

За його словами, окупанти за будь-яку ціну, до останнього російського солдата, штурмуватимуть Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Російські окупанти намагаються за будь-яку ціну взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ, адже їм потрібна хоч якась перемога. Для цього росіяни використовують навіть тактику випаленої землі – як колись німецькі чи радянські загарбники.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов під час марафону на телеканалі "Freeдом".

"Росіяни з одного боку обстрілюють Харків, намагаючись створити там ілюзію наступу, а з іншого боку — всі сили кидають саме на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Їм потрібна хоч якась перемога, тому вони будуть за будь-яку ціну, до останнього російського солдата, штурмувати ці два міста. Особливо Сєвєродонецьк", — сказав Жданов.

За його словами, цей тиждень буде вкрай напруженим і від нього залежатиме: втримаємо ми Сєвєродонецьк чи ні.

Жданов вважає, що російське командування відмовилося пов'язувати свої плани на фронті до будь-яких дат.

"Вони вже до дат не прив'язуються, тому що було спочатку 9 травня, потім 1 червня, потім день Росії – 12 червня, 22 червня. Зараз говорять – 26 червня, але думаю, що навряд чи. Вони просто намагаються методом випаленої землі витиснути наші війська із Сєвєродонецька", — підсумував експерт.