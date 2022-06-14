РФ відмовляється відкрити евакуаційний коридор для цивільних з "Азоту" у Сєвєродонецьку

РФ відмовляється відкрити евакуаційний коридор для цивільних з "Азоту" у Сєвєродонецьку

Натомість росіяни пропонують вивезти цивільних на окуповану територію.

Росія відмовилася відкрити евакуаційний коридор до Лисичанська для мирних жителів із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

Про це пише російське РБК з посиланням на заяву міноборони країни-агресорки.

Причиною відмови окупанти називають те, що нібито ЗСУ спеціально підірвали всі мости в районі Сєвєродонецька. Зазначимо, що голова ВЦА Луганської області Сергій Гайдай та інші офіційні джерела наголошували , що мости через Сіверський Донець руйнували саме російські військові.

РФ брехливо закидає Україні, що наші захисники навмисно вивели з міста до промислової зони хімічного комбінату "Азот" сотні мирних громадян, щоб прикриватися ними як "живим щитом".

Окупанти вбачають у проханні української сторони відкрити коридор спробу вивести з Сєвєродонеська українські підрозділи.

Натомість росіяни хочуть вивезти жителів з "Азоту" до Сватового на території так званої "ЛНР".

Раніше у Генштабі розповіли про бої в Сєвєродонецьку.

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