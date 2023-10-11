РФ відновила атаки на Лимано-Куп'янському напрямку: яка там ситуація

РФ перекидає туди свої підрозділи важкої техніки, артилерії та особовий склад до Синьківки та Іванівки.

Російські окупанти після тривалого затишшя знову відновили атаки на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, за минулу добу там відбито 30 атак противника.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш

За його словами, зараз ворог акцентує свою увагу поблизу Синьківки та Іванівки, перекидає туди свої підрозділи важкої техніки, артилерії та особовий склад.

Синьківка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Іванівка на карті / Фото: Deepstatemap

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Лише за минулу добу росіяни 656 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з усіх видів артилерійського озброєння, як реактивної, так і ствольної артилерії. Також ворог активно використовує танки, міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Дуже активно РФ намагається залучати свою авіацію: працюють пари штурмовиків Су-35. Су-25, проте з далекої дистанції, не залітаючи в зону ураження протиповітряної оборони. 17 ударів завдав противник за минулу добу, проте безуспішно. В ході бойових дій нам вдалося ліквідувати 244 окупанти та 21 зразок озброєння та військової техніки", – зазначив Євлаш.

За його словами, серед знищених об’єктів – 1 танк, 5 БМП-2 та 2 БМП-1, 2 САУ 2С3 "Акація", 3 міномети. Також вдалося уразити артилерійським вогнем і вивести з ладу ЗРК "Тор". Крім того, були уражені 2 склади противника та 5 автомобілів.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали завдавати масованих ударів по Авдіївці Донецької області.

Раніше депутат Харківської міськради Олег Абрамичев заявив, що РФ може знову атакувати Куп'янськ.

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