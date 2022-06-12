РФ відновила обстріли Харкова та перекинула резерви в Сєвєродонецьк: Залужний розповів генералу США про ситуацію на фронті

РФ відновила обстріли Харкова та перекинула резерви в Сєвєродонецьк: Залужний розповів генералу США про ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі провели чергову розмову.

Залужний розповів генералу Міллі поточну оперативну обстановку на фронті. Під час розмови наголосив, що Росія сконцентрувала головні зусилля на півночі Луганської області.

Про результати перемовин повідомив головнокомандувач ЗСУ у Telegram.

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"Він масово застосуває артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров'ю, але не тільки нашою, а й окупанта. Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника", - йдеться у повідомленні українського генерала.

Він зауважив, що, зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова. Окрім цього, Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи українських сил оборони у Чернігівській та Сумській областях.

"Ми ведемо вогонь у відповідь. Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм", - наголосив Залужний.

Він поінформував американського генерла, на окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій. Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

"Також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних Сил України. Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо. Ми обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації", - підсумував розмову Залужний.

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