РФ відновлює оперативний резерв: у британській розвідці розповіли про перекидання додаткових сил на Бахмут

РФ знімає додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька та підсилює резерви у Бахмуті.

На Донбасі тривають запеклі бої. Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ і зменшує наступальні дії в районі Донецька, щоб, швидше за все, перенаправити ресурси на Бахмутський сектор.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як пише розвідка, у Бахмуті сили Міноборони Росії та групи "Вагнера" продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить вздовж головної залізничної гілки. ЗСУ стримують наступ Росії з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.

"Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів у Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та розповіли про нову тактику окупантів (відео).

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