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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

РФ відновила наступ на одному з напрямків: військовий повідомив про закінчення “затишшя”

Зокрема, росіяни відновили наступальні дії з напрямку окупованого Селидового.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Російський танк.

Російський танк. / © Associated Press

Російська армія відновила наступ на Покровському напрямку. Тепер протягом дня фіксують 73–80 бойових зіткнень - як було на початку року.

Про це розповів Герой України, військовослужбовець бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж" Віталій Литвин в інтерв’ю “УП”.

“Вони відновили темп наступу. Зокрема, з напрямку Селидового. А також підтримують активність з напрямку Воздвиженки та Удачного. Поки ворог менше тиснув на Покровському напрямку, відбувалася безпекова операція (виведення Сил оборони з більшої частини Курської області - Ред)”, - розказав військовий.

Тимчасове "затишшя" на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, він пояснюєте тим, що росіяни були зосереджені на витисканні Сил оборони з Курщини?

“Наприклад, у командувача тактичної групи "Покровськ" було зниження, а якщо візьмемо главкома, то для нього не було. Цифри ті самі, але в інших напрямках. Якщо взяти всю лінію бойового зіткнення, то зниження не було”, - наголосив Литвин.

З його слів, щоб витіснити ЗСУ з Курської області, росіянам треба було залучити десантно-штурмові війська або спецпризначенців, а також такі підрозділи ударних FPV-дронів.

Як повідомлялося, армія РФ просувається в Курській та Бєлгородській областях. Російські мілблогери продовжували стверджувати, що солдати країни-агресорки захопили Басівку Сумської області. Втім, Україна це заперечує.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
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