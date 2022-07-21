РФ відправила до України спецпідрозділи, які мали захищати Курильські острови від японців

Російська армія відправила воювати до України спеціальні підрозділи, які розташовувалися на Курильських островах.

Їхнім головним завданням було захищати острови від можливого нападу Японії.

Про це пише Forbes.

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Нещодавно бійці 81 бригади ЗСУ та підрозділу Нацгвардії "Омега" оприлюднили відео знищення російських військових у боях біля Сіверська Донецької області. Вони також показали нашивки вбитих росіян, серед яких можна побачити шеврон 18 кулеметно-артилерійської дивізії РФ. Це єдиний підрозділ такого роду в російській армії.

У 1970-х роках CРСР укріпив Курильські острови, зокрема розмістивши десятки застарілих танків на стаціонарних бетонних вогневих позиціях. Тобто 18 дивізія була обладнана для суто статичної оборонної ролі — із важким озброєнням на фіксованих позиціях з виходом на потенційні місця для десантної атаки та достатньою кількістю особового складу. Дивізія має лише 3 500 військовослужбовців — це приблизно третина або одна четверта всього особового складу звичайної дивізії.

Росія, найімовірніше, забрала значну частину своїх тихоокеанських острівних гарнізонів за тисячі кілометрів, щоб використати їх як штурмові війська в Україні.

Нагадаємо, вперше від 2003 року МЗС Японії назвало Курильські острови незаконно окупованими Росією. Країна повернулась до жорсткої позиції щодо статусу островів, яку займала фактично після закінчення Другої світової війни. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила.

У РФ заявили, що більше не вестимуть переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курильські острови.

У Японії вперше за 19 років Курильські острови назвали "незаконно окупованою територією"

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