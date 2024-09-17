РФ відправляє іноземних найманців у "м’ясні штурми" на війні проти України

Ворог обіцяє сирійським найманцям російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад.

Росія використовує іноземних найманців у війні проти України як гарматне м’ясо. Зокрема, у "м’ясних штурмах" на Луганщині загинули двоє найманців із Сирії.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

У військовій розвідці зазначили, що Росія продовжує практики "жуковщини", використовуючи іноземних найманців у війні проти України як гарматне м’ясо.

Зокрема, росіяни активно вербують чоловіків на фронт у зруйнованій війною Сирії. Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад.

Як вказали в ГУР ставлення росіян до сирійських найманців ілюструють історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Вони воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської російської армії.

У липні 2024 року Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців відправили в атаку поблизу Сватового на Луганщині. Українські війська накрили ворога вогнем накрили вогнем. Окупанти відкинули запит на евакуацію поранених бійців та наказали сирійцям продовжити штурм. Поранений Мансур не виконав наказ і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита. Росіяни оформили їх як зниклих безвісти.

Сирійські пабліки 15 вересня 2024 року повідомили про загибель громадянина цієї країни на війні проти України. Йдеться про селянина Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, який отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із семи найманців. Групу розбили, сирієць зазнав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.

Мохаммед Мансур та Вахід Мурсал Аль-Шіблі / Фото: ГУР Міноборони України

"Нагадаємо, росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України – спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах", – резюмували в ГУР.

До слова, у російському Красноярську силовики затримали сотні трудових мігрантів з країн Центральної Азії, які нещодавно отримали громадянство РФ. Їм були вручені повістки.

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