РФ відправляє на штурм окупантів з милицями: британська розвідка пояснила причину

Поранені російські військовослужбовці повертаються в бій, оскільки система медичної допомоги не справляється з навантаженням, зазначає розвідка Великої Британії.

Медична система Росії працює, ймовірно, на межі можливостей, оскільки на передовій все частіше можна помітити вояків на милицях.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на британську розвідку.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, численні спостереження підтверджують, що поранені російські військовослужбовці повертаються в бій, оскільки система медичної допомоги не справляється з навантаженням.

У звіті розвідки опублікованому у неділю, йдеться: "Дуже ймовірно, поранених російських військовослужбовців повертають до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях".

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Згадується, зокрема, 20-та загальновійськова армія, яка, за інформацією британської розвідки, могла сформувати "штурмові групи" з поранених солдатів.

"Існує реалістична можливість, що російські командири спрямовують цю діяльність на утримання персоналу, який інакше загубився б у перевантаженій медичній системі", – йдеться у звіті.

Британське оборонне відомство також посилається на українські оцінки, згідно з якими під час війни було вбито або поранено 830 тисяч російських солдатів, із яких близько 400 тисяч потребують лікування за межами зони бойових дій.

У доповіді зазначено: "Поранені солдати, ймовірно, були повернуті до своїх частин після того, як їх передчасно виписали з передових медичних пунктів, за вказівкою їх командування". Така практика, на думку розвідки, "зменшує навантаження на перевантажену військову медичну систему та підвищує здатність підрозділу відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань".

У звіті також наголошується, що відсутність належної медичної допомоги в закладах, розташованих подалі від лінії фронту, зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного навантаження назад на військові частини.

Британська оцінка ситуації з’явилася після публікації відеоматеріалів в українських Telegram-каналах, на яких зафіксовано російських військових на милицях у лісовій місцевості неподалік Покровська. На інших відео поранені солдати скаржилися на умови розгортання.

У середині січня українські джерела оприлюднили дронові кадри, що зафіксували двох військових на милицях у відкритому полі поблизу Покровська. Безпілотник скинув на них боєприпаси, що, ймовірно, зробило їх небоєздатними.

Втім, залишається невідомим, які саме травми отримали ці солдати до удару безпілотника, а також чи брали вони участь у бойових діях або ж просто переміщувалися між позиціями.

Ознаки нестачі ресурсів в армії РФ стають дедалі очевиднішими

Ознаки нестачі ресурсів у російській армії стають дедалі очевиднішими, адже війна перетворюється на змагання, в якому Київ і Москва намагаються перевершити один одного за чисельністю військ та запасами озброєнь.

Щоб поповнити ряди, Кремль збільшує бонуси та соціальні пільги для новобранців, а в окремих регіонах грошові стимули для контрактників майже зрівнялися з американськими військовими виплатами.

У 2025 році Росія планує спрямувати на оборону майже третину федерального бюджету – 13,5 трильйона рублів (приблизно 135 мільярдів доларів за актуальним курсом), що відбувається на тлі економічної ізоляції країни через західні санкції.

Російські війська минулої доби втратили на фронті 1300 солдатів. Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 3 лютого 2025 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 841 660 осіб.

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