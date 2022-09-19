РФ відправляє на війну ув'язнених із нижчої тюремної касти — так званих "опущених"

За словами правозахисників, ув'язнені просто намагаються вирватися з "одного з найстрашніших місць на землі, яким є російська в'язниця", і кажуть, що "краще смерть".

У Росії на війну з Україною завербували вже близько 10 тис. ув'язнених, багато хто з них уже воює або загинув.

Про це розповіла голова російського правозахисного проєкту "Русь, що сидить" Ольга Романова в коментарі "Радіо Свобода".

"Тобто це масове явище", — зазначає Романова.

Правозахисниця звернула увагу на географію "турів" наближеного до Кремля олігарха, якого називають кухарем Путіна, а також негласного голову ПВК Вагнера Євгена Пригожина колоніями Росії.

"Найпівнічніша точка — Воркута, Сиктивкар, найпівденніша — Адигея, західна — Псковська і Смоленська області, східна — Татарстан. Їх не було в Чечні, Дагестані та Калінінградській області. І вони не йдуть на схід від Татарстану", — зазначає Романова.

За її словами, в одній із колоній Новгорода цього тижня створили загін із 70 осіб із нижчої тюремної касти – з так званих "опущених" та "півнів".

"Розмовляючи із в'язнями, я бачу, що для них гроші не відіграють ролі, вони просто намагаються вирватися з одного з найстрашніших місць на землі, яким є російська в'язниця. Ми встигли поговорити з одним із них. Він сказав: "Ось хоч куди! Краще смерть, ніж тут”, – розповідає правозахисниця.

Зазначимо, що в місцях позбавлення волі на пострадянському просторі, і особливо в Росії, ув'язнені нерідко поділяються на кілька груп. "Опущеними" оголошуються ув'язнені, які входять у гомосексуальні контакти пасивної ролі (добровільно чи примусово).

Нагадаємо, в Мережі з'явилося відео, на якому наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні.

На це відреагував радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, відео з тим, як Пригожин вербує засуджених на війну проти України, Росія сама "зливала", щоб лякати українців. Він додав, що ЗСУ "перемелють їх і навіть не помітять".

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