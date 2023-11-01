РФ відвела від Роботиного частину дивізії через втрату боєздатності – експерт

Коваленко нагадав, що навіть у разі втрат 50%-60% РФ не завжди виводить підрозділи. Тому рівень втрат має бути величезним.

Російське командування відвело частину підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії від Роботиного у зв'язку з втратою боєздатності.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його інформацією, йдеться про підрозділи зі складу 71-го та 291-го МСП (мотострілецький полк. – Ред.).

Коваленко уточнив, що класична втрата боєздатності – це втрати 30% від особового складу та механізованої компоненти. Але окупанти при втратах 50%-60% і то не завжди проводять процес відведення.

"Зазвичай у компенсацію втрат підвозять прямо на лінію бойового зіткнення, без виведення за межі лінії бойових зіткнень. Цікаво, що там трапилося, що довелося аж прямо ось так виводити, та ще й з такої екстремальної зони", — підсумував експерт.