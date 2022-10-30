РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст - Генштаб

Російська окупаційна армія відводить артилерійські підрозділи з правобережної частини Херсонської області. Також росіяни змушують жителів окупованих українських міст покидати свої домівки.

Про це 30 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Окупанти на захоплених територіях України створюють людям максимально погані умови для життя, щоб вони покидали свої домівки.

"У Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України. Першочерговій так званій “евакуації” підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки від 1 листопада 2022 року", - повідомили у Генштабі.

Також відомо, що ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.

Контрнаступ на Херсон: що відомо

Українські захисники здійснюють контрнаступ на Херсон, який окупували російські загарбники.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Аналітики The New York Times вважають, що ЗСУ тепер мають перевагу у дальності та точності наведення артилерії, ракет та безпілотників на півдні Херсонської області, знищуючи те, що було критично важливим активом Росії.

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