РФ вигадала новий спосіб шантажу, щоб змусити українців до паспортизації

Окупаційна влада змушує українців до примусової паспортизації на тлі скрутного становища.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло, особам, які потерпають від підтоплення на ТОТ Херсонщини, вони надають лише тим, хто вступив у «російське громадянство».

"Немає таких між приниженням людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - додала Маляр.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях російські війська продовжують насильницьку паспортизацію українців. У Запорізькій області загарбники вдалися до шантажу.