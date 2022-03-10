РФ вигадала фейк про розробку біологічної і хімічної зброї в Україні: Ляшко просить ВООЗ пояснити, чому це неправда

Ляшко просить ВООЗ спростувати черговий фейк росіян.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до ВООЗ як партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимість пропаганди РФ, яка поширює чергові безглузді фейки про начебто "біологічну і хімічну зброю та нібито сліди її розробки в Україні".
Про це голова МОЗ написав у Facebook.
"Російський загарбник, не маючи успіхів на полі бою, продовжує інформаційну війну. Державна пропаганда РФ здатна "знайти" умовну зброю в дітей, війська в пологових будинках, а машини швидкої називати бойовою технікою – все для того, щоб виправдати свою нелюдську жорстокість та безжальні атаки на мирне населення", - зазначив Ляшко.
За його словами, наразі один із наративів загарбника - це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні. Ляшко зазначив, що російські військові та дипломати з впевненим виглядом розказують про, мовляв, "секретні розробки в українських лабораторіях, про виведення нових штамів хвороб і виробництво біологічної зброї".
"Звичайно, для будь-якої освіченої людини - це не більше, ніж просто хвора фантазія. Більш того, РФ так само прекрасно розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються. І в Бєлгороді, і в Ростові, звідки зараз їдуть російські танки в Україну, можна піти у відділення санітарно-епідеміологічної служби і наживо подивитися на цю роботу. Але народ Росії обирає дивитися телевізор", - написав Ляшко.
Очільник МОЗ України зауважив, що ВООЗ, Європейський регіональний та український офіси ВООЗ протягом багатьох років допомагають системі громадського здоров’я в Україні.
"Проводили оцінки роботи, навчання персоналу, на початку пандемії COVID-19 допомагали поставляти обладнання, яке дозволило виявити перші випадки коронавірусу в Україні, а зараз загарбники, спираючись на факти наявності цього обладнання, вже готові звинувачувати Україну в створенні цього вірусу! Закликаю вас як партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимість підміни світла науки темрявою пропаганди", - наголосив Ляшко.
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