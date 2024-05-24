РФ виконала першу частину свого завдання на Харківщині: Гетьман попередив про плани загарбників

Російська армія створила "сіру зону" на Харківщині і виконала першу частину свого завдання. Подальше просування ворога буде незначним, адже вони зараз не збираються захоплювати чи оточувати Харків.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Oboz.ua.

"Тут було залучене велике угруповання, зокрема, так званий африканський корпус з іноземних найманців. Вони мали створити два плацдарми завширшки 10-15 кілометрів. Це саме така ширина фронту, на яку зазвичай наступає бригада. Якщо вони з’єднають ці два плацдарми, буде приблизно 40 кілометрів. Це фронт, що, як правило, атакує дивізія. Цілком можливо, вони спробують це робити", – пояснив майор.

Він зазначив, що якби росіяни просунулися вглиб української території ще на 10-15 кілометрів, вони б потрапили в оточення Сил оборони і були б приречені. Тому ворог діяв "за підручником" – створив плацдарми і залучив для цього близько 15% особового складу.

"Залишилося ще 85%, які вони можуть використати для того, щоб просунутися ще трохи, на 5-10 кілометрів, але далі вони просуватися не будуть, бо тили не встигнуть підійти. Вони не дурні, вони не збираються захоплювати чи оточувати Харків", – наголосив Олексій Гетьман.

На його думку, загарбники можуть ще трохи просунутися, аби закріпитися на позиціях, з яких можна тероризувати Харків артилерійськими обстрілами. Саме такі сценарії прописані у військових підручниках, і це найбільш вірогідна ціль, на відміну від захоплення Харкова.

"Це сценарій, який може бути реалізований ворогом. Він накопичує сили. На кордоні стоять наші прикордонники, але там неможливо побудувати потужних фортифікацій. І навіть не лише на кордоні, а й будь-де, якщо за декілька сотень метрів – ворог. Приїде екскаватор – буде одразу знищений", – пояснив Олексій Гетьман.

За його словами, підрозділи прикордонників та Нацгвардії, які тримають оборону на Харківщині, роблять усе можливе, але на жаль їм не вистачає важкого озброєння, зокрема бронетехніки, яка є у ЗСУ. Тому експерт не виключає, що українським захисникам доведеться з боями відступати, якщо ворог і далі проводитиме наступальні дії.

"Противник накопичує потужності. В будь-якій війні армія, що наступає, просувається далі. Вона може просуватися суттєво чи не суттєво, але вона просувається. І російська армія просунеться. Цілком можливо, що вони створять декілька плацдармів для наступальних дій. Питання лише в тому, наскільки це їм вдасться і яких втрат вони при цьому зазнають", – підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, росіяни намагаються розтягнути українські Сили оборони. У ДПСУ розповіли про загрозу наступу Росії на Суми та область.

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