РФ використала більшу частину високоточних ракет, які мала на озброєнні: які запаси ще залишилися

Від початку повномасштабної війни Росія використала від 55 до 60% високоточних ракет.

За даними воєнної розвідки України, найбільше використано балістичних ракет до комплексу "Іскандер". Через це Росія намагається відновити їхнє виробництво, однак на це впливають міжнародні санкції.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час брифінгу у четвер, 21 липня.

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"Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. Станом на сьогодні Росія використала від 55 до 60% тих запасів високоточних ракет, які вони мали до війни. Найбільше використано балістичних ракет до комплексу "Іскандер". Тому зараз можемо помічати, що давно вже не бачили застосування цієї ракети", - сказав Скібіцький.

Він наголосив, Росія має великі запаси радянського союзу. Підрахувати скільки там залишилось - дуже складно.

"Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території Білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – "Смерч", "Ураган", БМ-21" "Град", різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно", – додав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, в українській розвідці не виключають, що армія РФ може брати "оперативні паузи". Все для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.

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