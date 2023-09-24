РФ використовує голод як зброю проти України: правозахисники збирають докази

Збір доказів для подання триватиме до 2025 року.

Юристи-правозахисники разом з українськими прокурорами готують досьє воєнних злочинів РФ для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) зі звинуваченням Росії у навмисному спричиненні голоду в Україні під час 18-місячної війни.

Про це пише видання The Guardian.

Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance, розповів, що "використання їжі як зброї відбувалося в три етапи".

На першому етапі окупанти взяли в облогу українські міста, через що постачання продовольства туди сильно ускладнились або припинились. Прокурори задокументували випадок загибелі 20 людей у Чернігові, які стояли в черзі за хлібом 16 березня 2022 року.

Слідчі також збирають дані щодо облоги Маріуполя. Постачання продовольства до міста було припинено, а окупанти заблокували виїзди з міста для людей, які опинились у пастці.

Другий етап включає знищення запасів продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій. Юристи нагадують, що росіяни знищували об'єкти, необхідні цивільним.

Такі міста, як Миколаїв на півдні, залишалися без питної води від самого початку повномасштабного вторгнення після того, як російські війська захопили помпову станцію, яка її постачала. Жителі, що залишилися, були змушені покладатися на воду, яку їм щодня підвозили.

Третій етап - спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

"Потім ми бачили, як Росія атакувала зернові об'єкти на Дунаї і грала м'язами на Чорному морі", - сказав Хан, посилаючись на повідомлення українських чиновників про те, що наприкінці липня і на початку серпня було знищено 270 тисяч тонн продовольства.

Нагадаємо, зі складів тимчасово окупованого Бердянська російські загарбники вагонами вивозять зерно до Криму, а потім до Росії.

Окупанти також намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочалися роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та станції "Сартана".

Загарбники, використовуючи порти тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя, вивозять морськими шляхами награбоване українське зерно до третіх країн.