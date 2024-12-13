Імена постраждалих військових і підрозділів не розголошуються з метою безпеки.

Путінська армія всіма засобами намагається захопити Україну. Для цього вона використовує заборонені хімічні речовини, від яких померло троє військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк на пресконференції в Києві, передає Інтерфакс–Україна.

"У трьох випадках ми маємо висновки лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною", – наголосив начальник відділу.

За словами Власюка, від початку повномасштабного вторгнення з симптомами отруєння до медичних закладів було направлено понад 2000 військовослужбовців з різними ступенями отруєння невідомими чи відомими хімічними речовинами, зокрема отруйними речовинами подразнювальної дії.

Він також додав, що Україна не вдається до таких варварських методів і не використовує заборонені хімічні речовини та чітко дотримується міжнародного права.

Нагадаємо, Росія ніколи не дозволить розміщення миротворців на території України, адже це буде свідчити про її поразку у війні.

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