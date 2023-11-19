РФ використовує САУ "Мальва" і дрони "Скальпель" – ISW про нову зброю окупантів на фронті

Окупаційні війська Росії намагаються запровадити технологічні інновації для оптимізації систем для використання на війні в Україні.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Російські джерела 18 листопада заявили, що війська РФ почали використовувати в Україні багатоцільові безпілотні літальні апарати "Скальпель".

Конструкторське бюро "Восток" в Барнаулі Алтайського краю 7 вересня оголосило, що проводить випробування дронів "Скальпель". Вже у жовтні вороги заявляли про плани розпочати серійне виробництво нових баражувальних боєприпасів для армії.

"Сам батальйон "Восток" діє вздовж кордону Донецької та Запорізької області. Його командир Олександр Ходаковський заявив, що незабаром після початку українського контрнаступу в деяких російських підрозділів закінчилися БпЛА "Ланцет". Тому окупант сподівався, що більша кількість нових дронів-камікадзе допоможе зберегти їхню живу силу і "націлитися на українські військові об'єкти", - пишуть в ISW.

Окрім того, російські блогери стверджували, що окупанти розгортають більш ефективні артилерійські системи в Україні, проте непокоїлись щодо українських контрбатарейних можливостей.

Так, один із російських мілблогерів заявив, що нова 152-міліметрова самохідна артилерійська система "Мальва" покращує бойові дії Росії в Україні. Ворожий державний оборонний конгломерат "Ростех" 26 жовтня сказав, що поставив російським військам першу партію артилерійських систем "Мальва" і заявив, що цій техніці треба менше часу для передислокації з вогневих позицій.

"Зосередження на швидшому відході з вогневих позицій може бути відповіддю на занепокоєння Росії щодо переважаючих українських контрбатарейних можливостей на лінії фронту", - заявили в ISW.

Водночас російські мілблогери були занепокоєні, що їхня "Мальва" не має захисного обладнання для захисту від ударів українських FPV безпілотників. Вороги стверджували, що вони не знають жодного російського підрозділу в Україні, який би використовував артилерійську систему без хоча б якоїсь оборонної спроможності.

Нагадаємо, ЗСУ перекидають додаткові сили на лівий берег Херсонщини.

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