РФ випустила по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна-терористка РФ вже випустила по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу.

Водночас голова держави наголосив, що Росія має ще достатню кількість ракет, аби завдавати нових ударів по українських містах та тероризувати мирне населення.

Про це український президент розповів у традиційному відеозверненні у суботу, 23 квітня.

Зеленський закликає визнати світову спільноту Російську Федерацію країною-терористкою, а її армії - терористичною організацією. На цьому Україна буде наполягати у перемовинах із західними партнерами.

"Те, що вони (російські військові - ред.) наробили - це достатній аргумент для світу, щоб наприкінці визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію - терористичною організацією. Будемо наполягати на цьому і надалі у переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає, тому це правда. Російська держава стала терористом і їй не соромно, а якщо не соромно, то це свідомо, а отже має бути максимальна відповідальність", - наголосив український президент.

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