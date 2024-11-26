РФ випустила по Україні рекордну кількість дронів – 188: Зеленський відреагував на атаку

Президент наголосив, що загалом ці всі дрони містять 16 тис. іноземних компонентів. Тож "потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну".

Росія атакувала Україну у ніч проти 26 листопада рекордною кількістю ударних дронів – 188. Було пошкоджено критичну інфраструктуру. У кожному ворожому БпЛА містяться 85 іноземних компонентів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. Дякую нашим захисникам неба за відбиття атаки: близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені", – йдеться в дописі глави держави.

Президент зазначив, що є пошкодження нашої критичної інфраструктури:

"Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики".

Зеленський акцентував, що у кожному зі 188 російських безпілотників міститься 85 іноземних компонентів. Загалом це майже 16 тис. компонентів, без яких ворожі дрони не могли б літати.

"Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію. Якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій", – наголосив президент.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ інформували, що вночі ППО збивала російські дрони у 17 областях України.

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