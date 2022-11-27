РФ випустила по Україні вже тисячі ракет – у Повітряних силах назвали кількість

У Повітряних силах не враховували ракети С-300, РСЗВ, а також авіаційні ракети різних типів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустили по території України понад 4 тисяч різноманітних ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону 27 листопада розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Понад 4 тисячі уже випущено. Мова йде про ракети не всіх типів. Зрозуміло, що тут не рахуються С-300, РСЗВ, авіаційні ракети, які по нас запускають, як Х-59, Х-58. Мова йде про тисячі ракет, зрозуміло, що ми на них витратили багато боєкомплекту", - сказав він.

Також він відзначив значну допомогу західних партнерів, які продовжують надавати Україні засоби з ураження російських ракет та іранських дронів-камікадзе.

Озброєння Росії

Військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, що Росія, попри запровадження санкцій, все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво. Так, за його словами, зараз в окупантів є приблизно 400 одиниць крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також вони мають в наявності приблизно таку ж кількість "Калібрів". За даними розвідки, вони здатні виготовляти близько 180 ракет на рік.

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що армія РФ витратили на війні в Україні майже дві третини своїх боєприпасів, і саме тому зменшилася наступальна активність окупантів.

Він також висловив думку, що Росія зараз накопичує боєприпаси, аби використовувати їх для нових атак навесні.

ГУР МО України повідомило, що іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети на Україну.

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