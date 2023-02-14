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РФ випустила в море кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років – норвезька розвідка

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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РФ випустила в море кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років – норвезька розвідка

Фото: ТСН.ua

Вони регулярно виходили в море ще за часів СРСР.

Російські кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років почали виходити в море. Подібні військові судна Північного флоту з регулярно виходили в море ще в радянські часи. 

Про це звітує норвезька розвідка. 

"Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту", - йдеться у повідомленні розвідки Норвегії.

У відомстві зазначили, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу в разі потенційного протистояння РФ і НАТО. 

Раніше ми повідомляли, що Китай планує втричі збільшити кількість ядерних боєголовок. Готуючись до загострення зі США через Тайвань, держава протягом наступних 12 років збирається збільшити запас до 900 ядерних боєголовок.

Також ТСН.uа інформував про заяву президента Болгарії Румена Радєва стосовно санкцій проти російського ядерного палива. За його словами, Софія готова ветувати ядерні обмеження. Мовляв, такі дії безпосередньо вплинуть на атомну енергетику Болгарії.

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Дата публікації
Перегляди
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