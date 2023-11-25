РФ випустила вночі рекордну кількість дронів: Повітряні сили назвали ціль ворога

Вночі проти суботи, 25 листопада, армія Російської Федерації атакувала Україну рекордною кількістю ударних безпілотників. Втім, про яку кількість йдеться, наразі невідомо.

Про це зранку поінформували Повітряні сили ЗСУ,

"Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару – Київ", - йдеться у повідомленні ПС.

Наразі повітряна тривога в Києві триває майже шість годин, а в області - понад шість годин. Скільки дронів вдалося збити силам ППО та скільки цілей запустив ворог, невідомо. ПС просять дочекатися відбою сирени та обіцяють згодом повідомити про результати бойової роботи.