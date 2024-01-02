РФ виробила комбіновану тактику атак по Україні: експерт зробив розбір польотів

Окупанти виробили тактику, яку і надалі регулярно застосовуватимуть: починатимуть удари з нальоту дронів та продовжуючи комбінацією різних ракет.

Російські війська в ніч проти 2 січня влаштували масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони-камікадзе Shahed-131/136 і ракети різного типу. Загалом у тактиці завдавання ворогом масованих ударів починає проглядатися закономірність і системність.

Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив", повідомив оглядач групи Олександр Коваленко.

Ракетна атака по Україні 2 січня – хронологія ударів

Під час цієї нової атаки по Україні окупанти, як і минулого разу, спершу запускали ударні безпілотники. Перша група дронів вилетіла близько 19:30. Загалом було задіяно шість груп БПЛА, із яких чотири-шість прямували на Київ. Ворожий наліт на столицю нейтралізували близько 03:45. Росіяни запустили загалом 35 дронів, і всі вони були знищені.

Близько 02:00 із російського аеродрому "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Додаткові борти росіяни підняли з аеродрому "Енгельс". Близько 05:00 перші бомбардувальники увійшли до Каспійського регіону для запусків крилатих ракет Х-101/555.

Перший запуск ракет окупанти здійснили о 05:40. Перша ракета Х-101/555 увійшла в повітряний простір України близько 06:40 – це сталося на Сумщині.

Загалом ворог запустив по Україні 70 ракет Х-101/555, 59 з яких збили сили ППО. Ворожі цілі були випущені із 16 літаків Ту-95МС. Тобто в середньомуодин борт запускав по чотири-п’ять ракет.

Водночас у період від 06:20 до 06:30 загарбники здійснили пуски ракет Х-59 та обстріляли Харків з комплексів С-300.

Близько 07:30 з російського аеродрому "Саваслейка" злетіли винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К. Між 07:40 та 07:50 ці літаки влаштували перший запуск гіперзвукових ракет "Кинджал". Загалом ворог випустив 10 таких ракет і всі вони були знищені.

Окрім того, повідомлялося про хибні ворожі цілі, які імітували балістичну траєкторію польоту. А ще окупанти вперше від 25 вересня 2023 року запустили по Україні ракети "Калібр" у кількості трьох одиниць.

О 09:47 у Києві та Київській був оголошений відбій повітряної тривоги.

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Тактика російських атак по Україні – розбір польотів

У матеріалі зазначається, що в російських атаках протягом останніх днів, у терорі в ніч проти 29 грудня, в ніч проти 1 січня і в ніч проти 2 січня проглядається основна спільна риса. Практично всі ці атаки РФ розпочиналися саме з нальотів дронів-камікадзе. Це було головним побоюванням минулого року, коли фіксувалося, що росіяни тривалий час не застосовують крилаті ракети, але регулярно, системно запускають безпілотники.

Загарбники використовують дрони не лише як засіб ураження, але й як елемент, що розкриває та виснажує українську ППО, розосереджує увагу за допомогою постійного маневрування у повітряному просторі.

При цьому російські війська так синхронізували пуски, траєкторії польотів і маршрути, щоби безпілотники залишалися в повітряному просторі (ПП) якнайдовше – максимально скорочуючи проміжок часу між знищенням останнього дрона та заходу в ПП перших ракет.

В аналізі також йдеться, що цілком очікуваним було те, що ракетні удари, які здійснюються другою хвилею після БПЛА, виконуються засобами ураження різної номенклатури. Це і дозвукові крилаті ракети авіаційного базування (наймасовіша ракетна компонента), і супроводжувальні їх балістичні ракети 9М723/9М728 ОТРК "Іскандер-М", аеробалістичні "Іскандер-К", гіперзвукові Х-47М2 "Кинджал", Х-22-32, а також допоміжні Х-59, протирадіолокаційні Х-31П та С-300.

"Такі комбінації змушують засоби ППО застосовувати різні алгоритми перехоплення та з урахуванням спроб виснажити їх нальотами дронів-камікадзе, з мінімальним часовим проміжком для перезарядки, підвищує шанси прориву та завдання ударів", – йдеться у статті.

Експерти пояснюють, що командування РФ відійшло від практики застосування уніфікованої номенклатури, як це було восени 2022 року. В той час окупанти здебільшого завдавали ударів ракетами Х-101/555, які відігравали роль основного засобу ураження. Комбінований метод атак дозволяє не тільки розосереджувати ППО за алгоритмами перехоплення, але і створити сумарну масовість удару, що підвищує ймовірність прориву.

Росіяни виробили тактику, яку і надалі регулярно застосовуватимуть

"Все це вказує на те, що РОВ виробили тактику, яку і надалі регулярно застосовуватимуть, починаючи терористичні удари з нальоту дронів-камікадзе та продовжуючи комбінацією різної номенклатури ракетного озброєння", – вказано в публікації.

Там також звертається увага, що станом на 2 січня загарбники застосували всього три ракети "Калібр", які не використовувалися від 25 вересня 2023 року. Але це жодним чином не пов'язано з тим, що 2023 року чорноморська флотилія РФ змушена була втекти з окупованого Криму до Новоросійська. Річ у тім, що дальність польоту "Калібрів" досягає і навіть перевищує 2000 км, тож ворог може запускати ці ракети, не віддаляючись від умовно безпечної зони.

За оцінками експертів, цілком можливо, що внаслідок настільки інтенсивного застосування ракет Х-101/555 накопичений потенціал до 300 ракет станом на кінець грудня 2023 року у російських військ швидко вичерпається, а плани ударів розписані на кілька етапів. Тож саме "Калібри" можуть стати завершальною фазою перед черговою паузою РФ задля накопичення ракет.

Висновки про масовані ракетні удари по Україні

Очевидно, що Росія заздалегідь готувалася до новорічних ракетних ударів, і підготовка розтяглася на місяці. Накопичення боєкомплекту, розвідування найбільш "живучих" маршрутів для дронів, розрахунок необхідної номенклатури, боєкомплектів та синхронізація дій – усе це не формується і не розраховується "на коліні" за один день.

"План новорічних терористичних атак виношувався росіянами як справжніми маніяками довго, детально та планомірно і послідовно реалізується саме зараз. Ми давно знаємо, що воюємо проти варварів, основна мета яких – це вбивство, кровопролиття та геноцид", – зазначається в матеріалі.

За нинішніх обставин проблематика посилення ППО України стає ще гострішою, як і розширення засобів, методів і тактики протидії ракетному терору Росії.

Нагадаємо, Росія влаштувала масовану атаку по Україні в ніч проти 2 січня, запустивши десятки дронів та ракет різних типів. Внаслідок ударів зафіксовані суттєві руйнування в Києві і Харкові, майже 100 людей постраждали, є загиблі. Президент Володимир Зеленський показав відео наслідків атаки у різних містах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети, вибухи, руїни, жах і смерть! НОВИНИ 14:00 2 січня 2024 року

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