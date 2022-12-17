РФ виснажується, а нових контрнаступів ЗСУ не уникнути: від чого залежатимуть наступні етапи війни

Доля найближчих етапів війни залежатиме від того, хто матиме більше снарядів і швидше доправить їх до лінії фронту. Особливо через це переймаються у Кремлі.

Про це пише видання Bloomberg.

"Головною метою зими Путін визначив не дати ЗСУ звільнити більше територій ― саме тому він затикає дірки на півночі Луганщини нашвидкоруч вдягненими та ледь натренованими мобілізованими. Але логістика зброї у росіян далека від ідеалу, і якщо Москва в найближчому майбутньому не вирішить цієї проблеми, наступ українців знов активізується", - пише видання.

Україна теж потребує більше артилерійських установок і снарядів. Особлива проблема зі снарядами для танків, оскільки ліній із виробництва боєприпасів для радянських моделей танків замало. Звідси й активні прохання до союзників надати Україні сучасні західні танки, снаряди для яких виготовляють багато підприємств у НАТО.

"Якщо поглянути на ситуацію ширше, то Росія все одно виснажується і програє. Хоча російські оборонні заводи працюють на максимальній потужності, Кремль занадто швидко витрачає високотехнологічні снаряди, запас яких швидко не відновити, та й ефект від використання цих снарядів мінімальний. Тому у майбутньому нових українських контрнаступів не уникнути", - зазначили журналісти.

Бойові дії взимку: прогнози експертів

Колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі під час бойових дій у зимовий час. ЗСУ матимуть перевагу над ворогом.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант вважає, що Путін буде намагатися виграти час, оскільки його армія взимку буде найслабшою. Путін буде намагатися виграти час, сподіваючись до весни зібрати більшу військову потугу.

Як пише видання The New York Times, під час зимової паузи, викликаної погодними умовами, Росія може тероризувати українців ракетними атаками на цивільну інфраструктуру.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо ситуації на фронті, розвитку подій на півдні і сході України, а також загрози повторного наступу військ РФ з Білорусі.

Чи застане Путін трибунал за свої звірячі злочини проти України

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