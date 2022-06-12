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РФ витрачає на війну до третини доходів від експорту нафти та газу, проте ембарго не зупинить її - економіст

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РФ витрачає на війну до третини доходів від експорту нафти та газу, проте ембарго не зупинить її - економіст

Фото: Associated Press

Навіть у разі запровадження повного нафтового і газового ембарго, Кремлю вистачить фінансувати війну в Україні ще 1,5-2 роки.

Росія витрачає на війну з Україною до третини доходів від торгівлі енергоносіями. Проте навіть без них Путін має ресурси, щоб продовжувати війну ще 1,5-2 роки.

Про це розповів російський економіст та соціолог Владислав Іноземцев, повідомляє "Сьогодні".

За його словами, приблизно понад 10 мільярдів доларів, отриманих від експорту енргоносіїв, було спрямовано на військові витрати міністерству оборони РФ.

Тоді як середній дохід протягом місяця від російського експорту, який переважно складається з енергоносіїв, становить близько 35 мільярдів доларів. 

"Тобто Росія витрачає на війну приблизно третину, може, чверть того, що отримує від експорту", — зазначив економіст.

Іноземцев пояснив, що 10 мільярдів на місяць, це приблизно 5-6% ВВП на рік.

"Збільшити державний борг на 6-7% ВВП не становить проблеми. Тому навіть якщо буде перекрито всі експортні надходження, ще 1,5-2 роки війна може тривати без особливих проблем", — вважає він.

Раніше повідомлялося, що Росія заробляє на експорті нафти й газу більше, ніж до війни з Україною.

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