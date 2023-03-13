РФ вивела надводні ракетоносії в Чорне море: військові попередили українців про небезпеку

Російські окупанти 13 березня вивели в Чорне море два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

За його даними, наразі спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

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"У Чорне море виведено два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги", - попередив він.

Нагадаємо, зранку 13 березня у декількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Раніше керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснювала, що громадянам не варто проводити паралелі в проміжках між останніми масованими ракетними обстрілами. За її словами, останній місяць перерви між ударами був зумовлений не лише потребою часу, а й певною психологічною грою.

"Тобто всі очікують, вони постійно посувають, і в момент, коли трошки послаблюється психологічна напруга, вони завдають удар", – пояснила речниця.

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