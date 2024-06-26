РФ вивела ракетоносії до Чорного і Азовського морів: скільки "Калібрів" на бортах

Загальний залп може становити до 16 ракет.

Станом на ранок 26 червня РФ вивела до Чорного і Азовського морів ракетоносії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що в акваторії двох морів росіяни тримають три ракетоносії. На їхніх бортах може перебувати до 16 ракет.

В Чорному морі РФ тримає один ворожий корабель-носій ракет. Втім, на його борту "Калібрів" немає. Тим часом в Азовському морі - вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що армія РФ вдалася до нової тактики в Чорному морі. Так, ворог вирішив бути представленим за рахунок підводних човнів.