РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

На їхніх бортах може перебувати до 20 ракет.

Станом на ранок 4 серпня окупаційна армія РФ вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що в акваторії двох морів росіяни тримають два ракетоносії. В Чорному морі - один корабель з "Калібрами" на борту. Загальний залп - до чотирьох ракет. У Середземному морі перебуває два ворожі кораблі, з яких один - носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Тим часом в Азовському морі російські кораблі відсутні.

Як повідомлялося, вночі 4 серпня РФ вдарила ракетами і "Шахедами". Ворог завдав удару двома ракетами С-300 по Харківщині, а двома ракетами Х-59 – по Полтавщині.

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