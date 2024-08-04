РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

На їхніх бортах може перебувати до 20 ракет.
Станом на ранок 4 серпня окупаційна армія РФ вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.
Зазначається, що в акваторії двох морів росіяни тримають два ракетоносії. В Чорному морі - один корабель з "Калібрами" на борту. Загальний залп - до чотирьох ракет. У Середземному морі перебуває два ворожі кораблі, з яких один - носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.
Тим часом в Азовському морі російські кораблі відсутні.
Як повідомлялося, вночі 4 серпня РФ вдарила ракетами і "Шахедами". Ворог завдав удару двома ракетами С-300 по Харківщині, а двома ракетами Х-59 – по Полтавщині.
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