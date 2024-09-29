РФ вивела у Чорне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Від ранку 29 вересня російські окупанти тримають у морських акваторіях кораблі з "Калібрами".
Росія тримає у Чорному морі два кораблі. Обидва судна є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.
Про це йдеться у звіті Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте один корабель, який є ракетоносієм, зафіксовано у Середземному морі. Його можливий максимальний залп до 16 ракет.
Військові додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 13 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор
- до Азовського моря - 10 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що Росія випустила по Україні 22 ударних дрони. У чотирьох областях працювала ППО.
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