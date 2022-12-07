РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій: скільки "Калібрів" може вдарити по Україні

Корабельне угруповання ворожого флоту наразі складається з 13 бойових кораблів.
В Чорному морі станом на ранок 7 грудня країна-терористка Росія тримає на бойовому чергуванні 13 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.
"У Чорному морі 13 ворожих кораблів. Серед них - 1 підводний ракетоносій. Можливий загальний залп - 4 "калібри", - пише він.
Нагадаємо, 5 грудня відбувся черговий ракетний удар Росії по Україні. Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, є загиблі. Через обстріли відбулися аварійні відключення світла в регіонах України.
За підрахунками Forbes, Росія витратила на цю атаку в середньому 400-500 млн дол.
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