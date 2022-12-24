РФ вивела у Чорне море ракетоносії з "Калібрами": в ОК "Південь" попередили про можливі удари

Армія Російської Федерації знову вивела у Чорне море кораблі з ракетами "Калібр". Загальний залп може сягати 20 ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що наразі корабельне угруповання ворога збільшилось.

"У Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії, вони споряджені ракетами. Це два надводних і один підводний, загальний залп може сягати 20 ракет. Це, в принципі, може говорити про те, що готує ворог саме ті випробування, про які згадував наш Верховний Головнокомандувач. А також, може говорити про те, що вони намагаються просто тероризувати, продовжувати психологічний тиск на населення України. В будь-якому випадку, сигнали повітряної тривоги – це сигнал обов’язкового виконання",- наголосила вона.

Гуменюк також пояснила, що немає часової залежності від виведення ракетоносіїв у море до пуску ракет.

"Це може говорити про те, що довготривалий час ракетоносіїв не було в Чорному морі. Було штормове попередження, вони укривались у пунктах базування. Після того, як море заспокоїлось, вони вийшли на чергування знов. Але, також, зважаючи на вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об’єктах напередодні свят",- пояснила вона.

Нагадаємо, на Одещині виявили понад 120 дельфінів, які загинули через використання гідролокаторів кораблями РФ.

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