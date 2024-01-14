РФ вивела в Чорне море 11 кораблів, зокрема носій "Калібрів" – у ВМС пояснили таку кількість

Росія станом на ранок 14 січня вивела в Чорне море 11 бойових кораблів. Зокрема, один носій "Калібрів" із загальним залпом на вісім ракет.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, таку кількість російських кораблів можна пояснити ймовірним початком навчань.

"Це розпочався навчальний рік у росіян. Серед цих 11 кораблів – дві одиниці перебувають на бойовому чергуванні, а решта, скоріш за все, беруть участь в цьому навчальному процесу", - пояснив він.

Плетенчук також додав, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель на бойовому чергуванні.

Нагадаємо, за словами Буданова, Україна повертає контроль над Чорним морем і дає надію Криму.

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