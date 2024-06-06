РФ вивела в море ракетоносії і підняла бомбардувальники Ту-95: що відомо про загрозу

Якщо виліт Ту-95 бойовий, ракети увійдуть в повітряний просторі України о 03:30-04:30.

У Росії з авіабази "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Повітряні сили підтвердили зліт чотирьох літаків Ту-95.

Як пишуть моніторингові канали, у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.

Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 04:30.

Кірм того, за інформацією Сил оборони Півдня України, росіяни вивели в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які споряджені до 24 ракет "Калібр".

"Рівень небезпеки дуже високий. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою", – пишуть в Силах оборони Півдня.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли селище Північне Бахмутського району. Внаслідок атаки одна особа загинула, ще четверо — отримали поранення.

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