РФ виводить контингент приватних військових кампаній з Республіки Малі для відправлення в Україну - Генштаб

Російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні.

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 31 жовтня.

Генштаб зазначає, що незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

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"Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій знищили бронемашину разом з окупантами у ній.

Втрати РФ

Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб. Найбільших втрат окупанти за минулу добу зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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