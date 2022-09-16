РФ вивозить з півдня трупи своїх солдатів вантажівками: ЗСУ почали кокретно відпрацьовувати по живій силі ворога

Українська армія на півдні почала конкретно завдавати ударів по живій силі, в результаті чого РФ вивозить з полю боя трупи своїх солдатів вантажівками.

У російського угруповання, яке розміщене на правому березі Дніпра, є лише три варіанти врятуватися. Перший - відступити, другий - здатися в полон, третій - загинути на українській землі.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

Також читайте Ми шоковані: ООН має намір направити в Ізюм експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей

"Завдаємо ударів в основному по скупченню живої сили, складах окупантів, командних пунктах. В результаті ефективних, високоточних ударів по районах Херсона, Василівки та інших населених пунктів, російські війська, за даними розвідки, вивозили трупи своїх солдат у переповнених вантажівках. Бортові машини КаМАЗ їхали повними із тих місць, куди ми вели вогонь. Тобто ми уже конкретно працюємо по живій силі, змушуючи це угруповання або відступити на лівий берег, або здатися в полон. Третій варіант - загинути під вогнем нашої артилерії", - сказав Жданов.

Як повідомляли раніше, за даними Генштабу ЗСУ, на Херсонщині окупанти заборонили жителям деяких населених пунктів наближатися до переправ.

Читайте також: