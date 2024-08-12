РФ визнала втрату майже 30 населених пунктів Курщини: Deep State підрахував реальну кількість

Канал зауважує, що зараз майже ніхто не знає реального числа контрольованих Україною населених пунктів Курщини.

Російський губернатор Курщини на нараді у Путіна визнав втрату 28 населених пунктів області. Але, за підрахунками аналітичного каналу Deep State, їхня кількість значно більша.

"За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити і ще в 10 статус невідомий. Оцінка вкрай консервативна", – зазначають у Deep State.

Канал зауважує, що зараз майже ніхто не знає реального числа контрольованих Україною населених пунктів Курщини. Наприклад, є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль не був встановлений. Тому оцінка й консервативна.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові Зеленському, що на даний час під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 км² території Росії.

Натомість президент Зеленський доручив розробити гуманітарний план для Курщини.

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