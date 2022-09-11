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РФ визнала загиблими 50 тис вояків, по 8 тис. щомісяця - Жданов

РФ визнала загиблими 50 тис вояків, по 8 тис. щомісяця - Жданов

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РФ визнала загиблими 50 тис вояків, по 8 тис. щомісяця - Жданов

Жданов підтвердив, що лист Міноборони РФ, який виклав до Мережі один з опозиційних російських політиків, справжній.

Російська влада дійсно знає, що втрати окупантів в Україні сягнули 50 тис. осіб вбитими.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Дуже цікаві новини, я пропоную ознайомитися з ними особливо читачам з РФ. До Мережі один з опозиційних російських політиків виклав документ. Він виявився не фейковим, документ справжній. Це лист міноборони Росії до Мінінстерства фінансів, де Міноброни РФ просить профінансувати виплати сім'ям загиблих військовослужбовців у кількості 50 тис. осіб. Тобто, реальні втрати Росії – 50 тисяч вбитими. Це вказано у листі", – сказав експерт.

Також Жданов звернув увагу на ще одну цікава річ. Зокрема, російське Міноборони просить Міністерство фінансів врахувати, що втрати російських військових можуть складати до 8 тис. людей щомісяця.

"Лист отримав підтвердження із декількох джерел, зокрема іноземних розвідок. А офіційно на телебаченні РФ "втрат немає", – зазначив експерт.

Раніше Олег Жданов пояснив, чому росіяни так швидко відступають на Харківщині.

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