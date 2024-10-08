РФ вкотре вдарила КАБами по Костянтинівці: загинула людина, є поранені (фото)

Росіяни поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю.

Сьогодні увечері, 8 жовтня, росіяни вкотре обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Цього разу ворог скинув на мирне місто три авіабомби "КАБ-250" із модулями УМПК.

Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін і пресслужба МВС.

Внаслідок удару щонайменше 1 людина загинула і ще 6 поранено.

Росіяни поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю. Пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок. На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби, запевнили в ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Раніше повідомлялося, що у Костянтинівці запровадили жорстку комендантську годину.

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