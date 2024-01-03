РФ влаштувала ракетну атаку по Авдіївці: є жертва (фото руйнувань)

У військовій адміністрації закликали до евакуації з Авдіївки, яка щодня потерпає від російських обстрілів.

Російські війська влаштували ракетну атаку по Авдіївці на Донеччині вранці 3 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий і постраждала.

Про це очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Мережі.

Російські окупанти близько 11:00 випустили по Авдіївці чотири ракети і поцілили у житлову забудову.

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Внаслідок атаки на місці загинув 51-річний чоловік. Окрім того, з пораненнями до лікарні була доправлена 50-річна жінка.

Очільник військової адміністрації наголосив, що Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів, і ніхто не може гарантувати безпеку.

"Будьте відповідальними – евакуюйтесь!" – закликав Філашкін.

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Руйнування в Авдіївці внаслідок обстрілів / Фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Руйнування в Авдіївці внаслідок обстрілів / Фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Руйнування в Авдіївці внаслідок обстрілів / Фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атак стає все більше! Вибухи в прямому ефірі! Дуже гаряче біля Бахмута та Авдіївки!

До слова, російські загарбники також увечері 2 січня вдруге атакували Харків. Одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу. Також пошкоджені вікна сусідніх житлових будинків – руйнування зняли на фото.

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