РФ влаштувала серію ударів по Харківщині, ЗСУ відбили 11 атак в області: деталі від ОВА

На Харківському напрямку тривають три бойові зіткнення з ворогом, поінформував Олег Синєгубов.

Російські війська влаштували серію обстрілів по Харкову та області 14 травня, внаслідок чого постраждали 22 людини. На Харківському напрямку ЗСУ відбили 11 атак ворога. Ще 16 атак окупанти влаштували на Куп’янському напрямку.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив 15 травня.

Обстріли Харкова та області

Російські війська протягом 14 травня влаштували серію обстрілів по Харкову з різних видів зброї: о 6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45.

Внаслідок ударів С-300, БПЛА, УМБП Д-30 пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждали 22 людини.

У селі Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.

Внаслідок двох обстрілів Вовчанська поранено двох людей.

В результаті обстрілу з РСЗВ с. Липці Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки.

Внаслідок обстрілу Вовчанська загинула 79-річна жінка.

У Вовчанській територіальній громаді, в с. Лиман, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Будинок загорівся.

В результаті обстрілу з РСЗВ в с. Борова Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ще одного обстрілу Вовчанська загорілось приватне домоволодіння.

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Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку підрозділи українських військ відбили 11 російських атак, зокрема на напрямках Глибоке-Липці, Лукʼянці-Липці, Борисівка-Нескучне, Шебекіно (РФ)-Вовчанськ. Три бойові зіткнення ще тривають.

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На Купʼянському напрямку російські окупанти здійснили 16 атак на позиції українських військ на напрямках Лиман Перший-Синьківка, Вільшанка-Синьківка, Вільшанка-Петропавлівка, Кислівка-Іванівка, Крохмальне-Берестове, Коломийчиха-Стельмахівка, Коломийчиха-Мясожарівка, Ковалівка-Новоєгорівка, Площанка-Макіївка. Бої тривають.

Як зазначив Синєгубов, успіху противник не має.

Голова ОВА також поінформував про ситуацію з евакуацією з Харківщини. Так, 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 – з Харківського, 79 – з Богодухівського та 2177 людей були евакуйовані волонтерами. Загалом евакуйована 7991 людина.

Нагадаємо, військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив про певне "гальмування" наступальних дій РФ на Харківському операційному напрямку. Водночас росіяни таки змогли зайти до Вовчанська, а от на іншій ділянці ЗСУ вибили ворога з Зеленого.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни вже провалилися на Харківщині?! Що насправді там відбувається?? Коваленко

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