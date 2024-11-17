РФ влучила балістикою у багатоповерхівку у Сумах – перші деталі

Росіяни вдарили балістикою по житловому будинку в Сумах.

Увечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми.

Про це повідомив міський голова Артем Кобзар.

"І знову прильот у місті Суми у житловий будинок. Прильот балістики. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту. Далі повідомлю", - сказав Кобзар.

По приїзду на місце трагедії Кобзар уточнив, що є дуже багато поранених. Зараз працівники ДСНС та поліції проводять евакуацію людей.

У міськраді додали, що на місці влучання працюють усі необхідні служби.

За інформацією "Суспільне Суми", внаслідок цього удару армії РФ є загиблі.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України.

За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.

Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. Загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Крім того, внаслідок російської атаки на Одещині загинуло двоє людей. Ще двоє людей загинули у Миколаєві. Одна із загиблих була вагітною.

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