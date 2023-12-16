РФ вночі атакувала 12 областей: Ігнат розповів про збільшення кількості дронів

Вночі проти 16 грудня російська армія запустила безпілотники по Україні, що летіли з трьох напрямків. Цього разу було атаковано 12 областей. Кількість ворожих БПЛА збільшується.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Типова атака, щоправда, кількість БПЛА збільшується. Інколи небагато. Але бачите, що противник продовжує фактично щоночі завдавати ударів цим типом БпЛА", - наголосив представник ПС.

За його словами, окупанти випускають "Shahed" фактично з фури, з машини - це контейнер, що може встати, де завгодно і здійснити пуски.

"Навіть як запускають їх з Криму, то у будь-якому разі вони летять на північ і вже точка точка входу може бути Херсонська область, Одеська і так далі", - каже Ігнат.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила по Україні дронами "Shahed-136/131". Загарбники випустили 31 БпЛА з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курська. Сили ППО знищили 30 ударних дронів у різних регіонах країни.

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