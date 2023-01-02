РФ вночі атакувала Дніпропетровську область ракетами, дронами та артилерією: які наслідки

Перша ніч нового року була напруженою.

Росіяни у ніч проти 2 січня атакували Дніпропетровську область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що військові повітряного командування "Схід" вночі знищили усі чотири повітряні цілі противника.

"Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. "Шахеди" збили у Дніпровському та Кам'янському районах, ракету - на підході до Дніпра", - написав очыльник ОВА.

Водночас Резніченко проінформував, що у Кам'янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили.

Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.

"Всюди минулося без постраждалих", - додав очільник області.

Атака України ворожими дронами

Нагадаємо, що росіяни вже другу ніч поспіль атакують Україну іранськими дронами-камікадзе. Більшість із них росіяни спрямовують на Київ та область. Водночас сили української ППО збивають майже всі ворожі безпілотники, проте уламки все ж таки завдають шкоди мирній та енергетичній інфраструктурі.

Так, у ніч проти 2 січня в результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА були знищені.

У новорічну ніч проти 1 січня 2023 року українські сили ППО знищили 45 ворожих безпілотників.

Читайте також: