РФ вночі атакувала Україну дронами й північнокорейськими ракетами: звіт Повітряних сил України

У ніч проти 11 серпня Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 та 57 ударними дронами "Shahed". Силам ППО вдалося знищити 53 безпілотники.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Російські окупанти запускали ракети з Воронезької області, а дрони - з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська. Також вони вдарили по Покровську на Донеччині, імовірно, з реактивної артилерії.

Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

"Щодо російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню", — наголосив Олещук.

Нагадаємо, під час нічного удару російських балістичних ракет у Київській області загинули батько і син. Ще троє людей отримали поранення.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що від 24 лютого 2022 року до кінця червня 2024 року через бойові дії в Україні постраждали щонайменше 33 878 цивільних. Зокрема, в ООН підтвердили дані про загибель 11 284 людей. В організації наголошують, що реальна кількість жертв може бути більшою.

Тим часом Росія, яка за дві доби вбила щонайменше 15 мирних жителів України, зокрема трьох дітей, поскаржилася на "порушення прав людини" у Курській області. Росіяни звернулися до ООН з вимогою "засудити дії України у Курській області".

Читайте також: