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- Війна
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РФ вночі запустила по Україні 92 "Шахеди": скільки з них вдалося збити
Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.
У ніч на 5 квітня 2025 року російські окупанти запустили по Україні 92 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Дрони запускали різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово (Ростовська обл.), Приморсько-Ахтарськ (Кубань), Чауда (окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 Повітряні сили підтверджують збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.
Нагадаємо, що внаслідок удару по Кривому Рогу кількість загиблих збільшилася до 19, з них — 9 дітей. Постраждали 68 людей. З них четверо дітей перебувають у важкому стані.